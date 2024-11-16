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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

باسم سمرة يطالب المسؤولين بدعم صناعة السينما

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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تحدث الفنان باسم سمرة خلال ندوة تكريم المخرج يسري نصرالله المقامة الآن بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقال: أتوجه بالشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنان حسين فهمي بتكريم المخرج يسري نصرالله الصديق والأستاذ الذي تعلمت منه الكثير، وفخور بالعمل معه في أكثر من عمل. 

وأضاف: كما أود التوجه بالحديث للسادة المسؤولين عن صناعة السينما، والحديث عن بلاد وليدة في الصناعة وهذا من حقهم، فليس من المعقول ان تتعرض صناعة السينما للمنع والرفض من المسؤولين ونقول لماذا الصناعة تتراجع. 

وهو الأمر الذي رحب به الحضور، والمخرج يسري نصرالله ليدافع عن رئيس الرقابة خالد عبد الجليل، والذي تواجد داخل الجلسه، وقال ان خالد عبد الجليل رفع عليه 7 قضايا، منهم قضية إهدار المال العام لأنه لم يوقع قرار رفع رسوم الرقابة.

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