وزير الاتصالات يشهد تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحفل الختامي لتخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبراني التابعة للمعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.

يستهدف البرنامج نشر الوعي المجتمعي حول الأمن على الإنترنت وتدريب النشء والشباب على مهارات الأمن السيبراني وحماية البيانات، مقدمًا تدريبًا مجانيًا لمختلف الفئات العمرية من سن 12 عامًا وحتى خريجي الجامعات من جميع المحافظات.

أطلق البرنامج في أغسطس الماضي بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشمل تدريب 1496 مشاركًا من 13 محافظة، بواقع:

549 طالبًا من 327 مدرسة.

654 طالبًا جامعيًا من 41 جامعة ومعهد.

293 خريجًا من 61 تخصصًا مختلفًا.



تلقى المشاركون تدريبات في أساسيات الأمن السيبراني، حماية البيانات، تجنب مخاطر شبكات الواي فاي العامة، وأمن وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمن البرنامج جلسات توعية للآباء لتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية التي قد تواجه أبناءهم.

أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية الأمن السيبراني كأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى ضرورة توعية الأجيال الناشئة بمخاطر الفضاء الإلكتروني وكيفية حماية بياناتهم. وأضاف أن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يشتركان في أهمية البيانات، حيث تشكل الأخيرة ثروة رقمية يجب حمايتها لتحقيق تقدم المجتمعات.

وأعلن عن خطط للتوسع في البرنامج العام المقبل لزيادة أعداد المتدربين ومدته.

صرح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، بأن البرنامج اعتمد على موارد تدريبية مبتكرة تضمنت ألعابًا تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي، هي الأولى من نوعها في مصر.

كما شارك المتدربون في مشاريع عملية، وتم تخصيص تدريبات متقدمة للنشء خلال إجازة منتصف العام، مع بدء تعليم البرمجة بلغة Python للأطفال بين 12 و15 عامًا.

شركة CyberX: تدريب 70 متدربًا على مشروعات فعلية، مع تعيين ثلاثة متدربين متميزين.

هواوي مصر: ضم 50 خريجًا لأكاديمية المواهب المصرية لتدريبهم واعتمادهم كمختصين في الأمن السيبراني.

برق سيستمز: توفير حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف المعهد القومي للاتصالات التوسع في مراكز التدريب بمختلف المحافظات بالتعاون مع مراكز إبداع مصر الرقمية، وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة لدعم الدفعات القادمة من الأكاديمية.