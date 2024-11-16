يسري نصرالله: فكرة إني أقول رأيي داخل فيلم دي قلة ادب

وجه المخرج تامر عشري سؤالا للمخرج يسري نصرالله أثناء ندوة تكريمه في المسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما العنصر المشترك بين افلامك “مرسيدس”، “صبيان وبنات”، “ بعد الموقعة”، “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

رد نصرالله: باسم سمرة هو العامل المشترك بين هذه الأفلام، تعرفت عليه في كاستينج فيلم ليوسف شاهين بعنوان “القاهرة منورة بأهلها”، ليشارك معي بدور صغير في “مرسيدس”، وبعدها حدث تعارف بشكل كبير في فيلم “صبيان وبنات”.

وأضاف: كان يوجد حادث سياسي شهير في تلك الفترة، من الحركات الإرهابية تحت مسمى الإسلام، حيث قرأت خبرا في روزاليوسف حينها انه عند القبض على احد الأشخاص ووقوفه امام وزير الداخلية ضحك وقال له لقد انتصرنا، فسأله الوزير كيف ذلك، ليرد النساء كلها محجبات في الشارع.

وتابع نصر الله : كنت اريد التحدث عن الأمر، ولكن أعمل فيلم أقول فيه رأيي عن اختيارات الناس الدينية والسياسية والاجتماعية دي قلة أدب. رأيي ده في مقال أو في صندوق الانتخابات. السينما ما بتعملش كدة. السينما بتورّي الناس بتعمل إيه.

وواصل: باسم اخدني من ايدي وذهبت إلى منطقته في عزبة بطران بنزلة السمان، لأتعرف على عائلته ومكان عمله، ليخرج فيلم “صبيان وبنات”، وبعدها اخذت منه فيلم “المدينة”، عن شخص يحب التمثيل، وبعدها “بعد الموقعة”.