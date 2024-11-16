قافلة طبية مجانية بوحدة صحة الشروق بدمنهور.. صور

نظمت البورصة المصرية، قافلة طبية مجانية بوحدة الشروق الصحية بمركز دمنهور، وذلك في إطار توسيع نطاق المبادرات الصحية المجتمعية في مختلف المحافظات، وتأكيداً على دورها الفعال في تحقيق التنمية الشاملة.

وذلك علي هامش مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة، الذي انعقد بمجمع دمنهور الثقافي برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

وشارك في القافلة 22 طبيبا وصيدلانيا فى 6 تخصصات طبية ، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد 370 من المرضى والمترددين في تخصصات طبية متنوعة، تشمل فحص 58 حالة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و60 حالة أسنان، و77 حالة باطنة، و42 حالة نساء، و64 حالة أطفال، و42 حالة رمد.

كما تم تقديم العلاج المجاني للمرضى، وعمل التحاليل الطبية اللازمة ورسم القلب والسونار وإحالة بعض الحالات التي تتطلب تدخلات طبية خاصة إلى المستشفيات المتخصصة.

ولاقت القافلة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان القرية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية وتوفير خدمات طبية مجانية على مستوى عالٍ من الجودة، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

واشادت الدكتورة جاكلين عازر بالقافلة الطبية والتى تأتى اتساقا مع أهداف المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الإنسان المصري، مؤكدة على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة ولرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وصرح أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة بأن مثل هذه القوافل الطبية تأتى كجزء من رؤية تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، حيث تشمل جهودها دعم الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى ان البورصة المصرية تعمل من خلال ذراعها المجتمعي على دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.