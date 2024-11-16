صحة البحيرة: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الدوار العام

أعلن لدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن استئناف العمل بوحدة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الدوار العام، بعد توقف دام 4 شهور لحدوث أعطال بها، وتم اليوم تشغيل الوحدة بأعلى كفاءة.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له، أن الصيانة تمت لمنظارين للجهاز الهضمي بالوحدة، وجاري العمل على إصلاح المنظار الثالث، ليضاف لقوة العمل بالوحدة، لتصبح وحدة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الدوار العام، هى أكبر وحدة للمناظير بمستشفيات البحيرة.

وحدة المناظير بمستشفي كفر الدوار

ووحدة المناظير تقدم خدمات لمرضى الكبد والجهاز الهضمي عبارة عن :

مناظير تشخيصية.

مناظير علاجية ، تشمل تشخيص وعلاج القيئ الدموي الناتج عن دوالى المرئ أو دوالى المعدة وعلاجها من تدخلات كربط دوالي المرئ وحقن دوالي المعدة.

أخذ عينات من المعدة ، والمرئ ، والإثنى عشر.

تشخيص أورام المعدة والمرئ والإثنى عشر، وكذلك قرح الجهاز الهضمي وارتجاع المرئ واستئصال الأجسام الغريبة بالمعدة .

أشاد الدكتور السيد عبدالجواد، بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فى المشاركة بالنهوض بالمنظومة الصحية ، لافتًا إلى أنه تم صيانة الوحدة بدعم المجتمع المدني .

كما أكد وكيل وزارة الصحة ، بأن وجود هذه الوحدة هام جدًا وإعادة تشغيلها ، سَيُحدث طفرة نوعية حقيقية في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفى كفر الدوار العام ، من جميع أبناء محافظة البحيره .

وأضاف أن هناك تطوير دائم تشهده المنظومة الصحية بمحافظة البحيره ، وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد خضر، مدير مستشفى كفر الدوار العام، بأن العمل بالوحدة سيتم بصورة يومية ، وأنه يتم تحت إشراف نخبة متميزة من الإستشاريين والأخصائيين.