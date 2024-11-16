ليفان خيتاجوري يكشف عن مفاجأة تاريخية حول أصول الاحتفالات المسرحية

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، مساء اليوم السبت، ضمن برنامج الورش والفعاليات الخاصة بالدورة التاسعة، ماستر كلاس بعنوان "التعاون الدولي في مجال الفنون الأدائية " أداره الناقد عز الدين حافظ.

في بداية الماستر كلاس رحب الناقد عز الدين حافظ بالحضور، وقام بالتعريف بالدكتور ليفان خيتاجوري، فهو مدير معهد أبحاث الفنون بجورجيا ومدير الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا iti.

وبدأ د. ليفان خيتاجوري الماستر كلاس بمجموعة من الأسئلة التفاعلية، وكان السؤال الأول لماذا التعاون الدولي؟

وكانت الإجابة لإنتاج أنواع مختلفة من الفنون الادائية كمان أن الفنون، ومنها المسرح هي لعبه جماعية، وشكل من أشكال الترابط والتعاون، وهو إجابة السؤال المطروح فالمسرح تعاون مع مجموعة من العناصر المخرجين والممثلين ومصممي الديكور .

كما أشار خيتاجوري إلى أن التفكير في التعاون الدولي يأتي عندما نفكر في التعرف، والبحث عن ثقافات مختلفة ونعرف الآخر بثقافتنا، وهو ما يحدث نقطة تلاقي.

وأوضح، أن أحد أسباب التعاون الدولي هي الشهرة على مستوى العالم فمن الممكن أن تصبح مشهورة عالميا ودوليا وأنت داخل مدينتك أو قريتك، وقدم خيتاجوري نماذج لأشكال التعاون الدولي فاقدم صورة للفنون الأدائية هى الأحتفالات مفجرا مفاجأة، وهى أن كل دراسات المسرح تشير إلى أن الاحتفالات بدأت من عند اليونان، ولكنها في الحقيقة كانت بدايتها من مصر فقد تم العثور على آثار تعود إلى الفين سنة، وهى احتفالات مسرحية عند القدماء المصريين، والتى كان أحد عناصرها يمثل شكل من أشكال التجارية.

وأشار خيتاجوري في حديثه إلى بناء أول مسرح في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا موضحا حدوث توسع كبير بها بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون يقودنا إلى فكرة استيراد وتصدير الصناعة الثقافية ومنها تصدير المسرحيات والكتب والمخرحين والممثلين ... إلخ.

وكشف عن أول نقابة عمالية نوعية، والتي كان بدايتها من أثينا ومنها انطلفت فكرة العقود والتعاقدات، وحماية حقوق الفنانين، موضحا أن المسارح اليونانية، وما نتج عنها أقدم أشكال التعاون في مجال الفنون.

وتحدث خيتاجوري عن فكرة تصدير الثقافة، والتي تعد أحد أهم أفكار التعاون الدبلوماسي بين الدول، فهناك مصطلح شهير هو "الثقافة الدبلوماسية ". كما ذكر بعض الأمثلة في التاريخ عن التمويل الثقافي، والذي بدأ في اليونان، ومر بثلاثة مراحل أولها كانت الاحتفالات المسرحية ثم إنتقل إلى فكرة الدعم من المواطنين والأسر والمرحلة الثالثة إنتقاله إلى الدولة؛ ليتحول لشكل رسمي، وهو إلزام الدولة بدعم الاحتفالات المسرحية والذي يرتبط مع سياسات الدولة.

وذكر خيتاجوري أنواع التمويل ومنها الدعم الرسمي ، دعم على مستوى المنطقة أو المحافظة، الدعم المؤسسي، والرعاة.

كما تحدث عن المؤسسات الدولية التي تسهم في عملية التعاون والدعم المادي منها شبكات التعاون الدولي والمعاهد الثقافية التى منها على سبيل المثال الهيئة الدولية للمسرح، وجمعية للمهرجانات الدولية والعديد من المؤسسات الثقافية الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم .

مشيرا إلى أن أهم أشكال التعاون الدولي في العصر الحديث تتضمن المعاهد الفنية، والتعاون المشترك بين أكثر من دولة والمهرجانات الدولية، وبرامج الإقامة الفنية وتصدير الثقافة أو تقديم عرض يمثل هوية البلد المنتجة، والمسابقات... الخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته 15 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر 2024 وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .