رئيس جامعة سوهاج يشارك بفعاليات اليوم الترفيهي الرياضي الأول

فى أجواء أسرية يغمرها الود والألفة، شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات اليوم الترفيهي الرياضي الأول لمنسوبي الجامعة وتكريم المتميزين، والذى نظمته الجامعة، بهدف خلق مناخ أسري بين إدارة الجامعة وجميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب، وتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي فيما بينهم، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، بملاعب المدينة الجامعية بمقر الجامعة القديم.

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور حسان النعماني،لجميع الحضور أكد علي ان إدارة الجامعة حريصة علي تقوية علاقات الأخوة والمحبة بين كافة منسوبيها، حيث تكون لهذه الفعاليات مردود إيجابي قوي من الناحية النفسية لجميع العاملين بالجامعة، و تساعد علي تحسين الأداء الوظيفي لهم و تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، واستمرار العمل كفريق واحد، موضحاً ان ماتحققه الجامعة من انجازات علي مدار الفترة الماضية ماهو اللي نتاج لتعاون وتضافر كافة العاملين بالجامعة من اجل تحقيق نهضة جامعتنا الحبيبة.

وأضاف النعماني ان فعاليات اليوم وما تضمنه من أنشطة رياضية وترفيهية متميزة لكافة منسوبي الجامعة، كان لها بالغ الأثر في نفوسهم و أدخلت البهجة والسرور عليهم، في جو من الترابط الاسري بعيداً عن روتين العمل، كما ان تم تكريم كافة ابناء منسوبي الجامعة المتميزين علمياً وبالأنشطة الطلابية يعزز شعورهم بالإنتماء للجامعة ويرفع الروح المعنوية لديهم.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن فعاليات اليوم الرياضي شهد مشاركة كبيرة من جانب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري وأسرهم، وقد شارك رئيس الجامعة فى مباريات خماسي كرة القدم، وشارك الأطفال فى الألعاب الترفيهية والمسابقات الرياضية، والتي شملت مباريات خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السلة، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية للأطفال، والتى ضمت فقرات غنائية، الرسم، وعروض سينما الأطفال، الأداء التمثيلي للعرائس والشخصيات الكرتونية.

وأوضح الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الفعاليات شملت أيضا تكريم الفائزين المسابقات الرياضية التي تم تنظيمها خلال اليوم، و فى الختام تم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة لتوثيق فعاليات اليوم، فى أجواء مليئة بالمرح والبهجة، ومشاعر الود والمحبة المتبادلة.

حضر اليوم الترفيهي كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والعقيد محمد حمدي مدير التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من أجل مصر، وعمداء الكليات ووكلائهم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والعاملين واسرهم بمختلف الإدارات والكليات.

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