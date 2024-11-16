مصرع عنصر إجرامي و4 من معاونيه في البحيرة.. التفاصيل

لقي عنصر إجرامي مصرعه و4 من معاونيه، بمقرية الدفراوي التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، خلال مداهمة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مصلحة الأمن العام، اليوم السبت، لوكر العناصر الإجرامية.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد بأن عنصرًا إجراميًا وشهرته" شارطة" مقيم بقرية الدفراوى له معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى قضايا قتل وتعذيب، وجلب المواد المخدرة والأسلحة لتوزيعها على عملائه، متخذًا من المناطق الزراعية قاعدة لنشاطه الإجرامي.

على الفور، تم تشكيل فرق لمداهمة المنطقة، ضمت ضبّاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتشكيلات، من قوات الأمن المركزي لضبط تجّار المواد المخدرة، وأثناء محاصرة قوات الأمن للمنطقة، بادر العنصر الإجرامي المطلوب، ومراقيه بإطلاق النار على القوات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن وفاة المطلوب، وأربعة من معاونيه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو حلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.