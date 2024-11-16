غزل المحلة يستعيد قوته قبل مواجهة الجونة في الدوري

أعلن نادي غزل المحلة عن استعدادات الفريق القوية لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

واكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بعودة اللاعبين الأساسيين عبد الرحيم عموري وأسامة النجار.

وكان عموري غاب عن المباراة السابقة أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف، بينما كان النجار يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب.

غزل المحلة يستعيد عموري والنجار

وبالتالي، فإن عودة عموري والنجار إلى صفوف غزل المحلة، تمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك قبل مواجهة الجونة.

وأكد المهندس وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، ثقته الكاملة في المدير الفني للفريق أحمد عيد عبد الملك وجهازه المعاون، وقدرته على قيادة زعيم الفلاحين لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

ويواجه غزل المحلة بعد نهاية التوقف الدولي الحالية، نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، يوم 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.