مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية يتفقد الموقف التنفيذي للمستشفيات الجديدة بالمنوفية

أجري اليوم محمد موسي نائب محافظ المنوفيه ، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية جولة ميدانية موسعة للمرور علي عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي للاطلاع علي معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل ، رافقهم الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الشهداء ومنوف وأشمون .



وتضمنت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على مساحة تزيد عن 21 ألف م² وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم تفقد الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمستشفي أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م² .

فيما تفقدا نائب المحافظ ومساعد وزير الصحة أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات منوف المقامة علي مساحة 6 آلاف م² ، بطاقة إجمالية 122 أسرة ، حيث تم متابعة عدد المترددين علي قسم الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية ، وكذا متابعة معدلات الإنجاز بمستشفى أورام منوف الجديدة علي مساحة 9 آلاف م² والتى يتم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن ، وتتكون المستشفي من 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة وتشمل كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية .

وخلال الجولة أشاد مساعد وزير الصحة بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ونسب الإنجاز ، مقدماً شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية علي أرض الواقع لمتابعة المشروعات القومية والوقوف على المراحل التنفيذية ومعدلات أداء المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين والمنتفعين بالمحافظة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكافة عناصره المتكاملة لتحسين ودة الخدمات الطبية والإرتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

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