مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة التاسعة.. صور

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي اليوم السبت، ندوة للاحتفاء بمكرمي الدورة التاسعة بحضور الدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنانة حلا عمران من سوريا، وأدار الندوة المخرج مازن الغرباوي.

قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي: "أوجه كل الشكر لكل القامات الفنية والإعلامية المشاركة بالدورة التاسعة من المهرجان، فهذه الدورة مميزة".

وقالت الفنانة السورية حلا عمران: "سعيدة بتكريمي من مهرجان كبير خاص بالشباب مثل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتكريم بدرع يحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب فخر كبير، من ناحية اخرى المهرجان يحقق نجاح كبير وخصوصا أن الشباب المسرحي يحتاج للدعم الدائم لظهور طاقته الفنية واستغلالها بشكل جيد، وأنا بدايتي الفنية كانت بعد تخرجي من المعهد العالي لفنون مسرحية من دمشق، وبدأت بإقامة ورش عمل مع "يوجينيو باربا"، ودائما اعمل على تطوير شخصيتي الفنية، ورفضت أن أنتمى لمدرسة محددة، كنت بتعلم من كل المدارس، علاقتي بالتمثيل إلى ما لا نهاية، فالممثل في حالة تدريب دائم، من حظي أنني قمت بالتعاون فنيا مع نجوم مختلفة ومميزة، وسعيدة بكل اختياراتي، وتجربة مشاركتي في الفيلم السينمائي "باب الشمس"، فخورة جدا بها".

أما بالنسبة النجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، فيقول: "قمت بزيارة شرم الشيخ 22 مرة كسائح خلال السنوات الماضية، ولكن هذا العام الزيارة مختلفة لأنه تم تكريمي من مهرجان كبير مثل شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وفي الحقيقة على مستوى الفن أنا فنان محظوظ بالعمل مع كبار النجوم خلال مشواري الفني، وقمت بالاجتهاد كثيرا لتحقيقي حلم المشاركة في أفلام عالمية، لأن الفرص بالمجال صعبة، والمخرجين دائما يرشحوني لأدوار الشر على الرغم أني شخص طيب بالحقيقة".

بينما يقول الشخصية العربية المكرمة بالدورة التاسعة أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة: "تكريمي من مهرجان شرم الشيخ، جاء بعد أن تم تكريمي كثيرا بالعديد من المهرجانات من دول كثيرة، ولكن في هذا المهرجان الأمر مختلف لأنه من جمهورية مصر العربية فهو شرف كبير التكريم بها، حيث أننا تعلمنا على أيدي أساتذة مصريين كبار، وبالنسبة للحرة المسرحية بدولة الإمارات بدأ الاهتمام بها منذ سنين طويلة، وانطلاق مهرجان الشارقة المسرحية منذ 40 عاما، وقدم العديد من الدورات الناجحة، وهناك مهرجان آخر وهو كلباء للمسرحيات القصيرة، وهو يهتم بالشباب في المقام الأول، وفي الشارقة نقوم بتبني المسرح المدرسي، فالاطفال هدف بالنسبة لنا نعمل عليه بكل طاقتنا، والان أكاديمية الشارقة تخرج العديد من المواهب، المسرح يحتاج الكثير من العمل لأنه عالم من البحث والأمل ويحتاج إلى صبر والمزيد من العمل".

ويقول والفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق: "تكريمي من ادارة المهرجان بدرع سميحة أيوب، تكريم غالي جدا على قلبي التي أطلقت اسمها على قاعة المسرح القومي، حيث أنها أيقونية كبير في الفن المصري، فأنا أنتمي لجيل محظوظ جدا، ونقوم هذا العام بالاحتفال بمئوية الاستاذ الراحل سعيد أردش، بداية مشواري كنت أعمل صحفي بجريدة الجمهورية قبل دخولي المعهد، وبكل صراحة كنت يفضل الإخراج عن التمثيل، ثم اكتفيت بالتدريس، فأنا سعيد بكل ما قدمته خلال مشواري وكل محطة لها بصمتها الخاصة".

وقال الفنان علاء مرسي: "بشكر الفنان والمخرج مازن الغرباوي على ما حققه من نجاح بالمهرجان، فهو يحمل تحدي كبير على عاتقه لأنه يصنع مهرجان خاص بالشباب، وفي النفس الوقت يقدر قامات ورموز الكبار بالمسرح، من ناحية اخرى التكريم يعطي حافز كبير للفنان، ويبدأ رحلة نجاح جديدة بعدها، والفنان يجب أن يكون غير راضي عن ما يقدمه دائما، احتضن وزارة الداخلية حلمي عام ٢٠١٣، وعملت أوبريت "علشان خاطرك يا مصر"، و طالما ربنا كاتب ليا العمر

هعطي الفن بكل طاقتي، والمرض لم يقف حاجز بيني وبين الفن، بحلم بتقديم مسرحية مونودراما يتحدث فيها عن الفنان الباحث عن نفسه، وأقوم بتقديمها في محافظات ومدن مصر كلها، والعالم كله أيضا".

وأخيرا قال المخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي: "سعيد جدا بحضوري ندوة مكرمون الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي من أهم الندوات التي حضرتها في حياتي، والذي يحدث على أرض شرم الشيخ من أهم الأحداث في صناعة المسرح والمهرجانات، اقوم الان بالتحضير لعرض مسرحي كبير، بنأكد من خلال مشاركتنا على الفن والسلام".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي والتي تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.