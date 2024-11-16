بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادث تصادم برأس غارب

أصيب “ 12 ” شخصا مساء اليوم السبت في حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري ربع نقل بطريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بمنطقة بلوكات الروضة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.



كانت إدارة النجدة بالبحر الأحمر قد تلقت، إخطارا بوقوع حادث تصادم برأس غارب.

واكد مصدر طبي، أن المصابين هم، خالد جلال، محمد محمود إبراهيم، محمد عبدالعال مبارك، صابر سلام أحمد، مجدى محمد أحمد، أحمد حسين نايل، حسين عطيطو حسن، عبدالله محمود محمد، ماريو جرجس جيد، عبدالله محمود محمد، صبري محمد حسن، محمد نبهان.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات