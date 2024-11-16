انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية في البحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2024 لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك بدءًا من اليوم السبت ولمدة شهر بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

وأكدت ضرورة تكثيف حملات الإرشاد والتوعية لمربي الماشية، لتعريفهم بأهمية تحصين ماشيتهم من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.