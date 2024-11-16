"استغلوا عملهم بالشركة".. حبس متهمين بسرقة تليفونات ولاب توب بالدقى

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات حول اتهام موظفىن اثنين - فنى كاميرات- وآخرون بسرقة ١٠ اجهزة محمول ولاب توب من شركة محل عملهم.

أمرت النيابة بحبس المتهمين أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات حول الواقعة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مسئول شركة شحن مفاده سرقة 10 أجهزة محمول ولاب توب من الشركة محل عمله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ .

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 2 فني كاميرات من عمال الشركة استعانا باثنين آخرين، وقاموا بسرقة الشركة محل عملهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.