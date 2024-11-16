وزارة العمل تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث المطرية بورسعيد

قامت مديرية العمل بالدقهلية بتشكيل وفد لزيارة أسر ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية بورسعيد لتقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن محمد جبران وزير العمل .

وقد ترأس الوفد المستشار أحمد رجائى وكيل وزارة العمل بالدقهلية وضم الوفد كلا من متولى سراج مدير الرعاية والسيد حواس مدير تفتيش العمل و عبد الغني السعودي مدير الإتصال السياسى بالمديرية والسيد حمدى مدير مكتب العمل بالمطرية.



وقد جرى زيارة كل حالة بسرادق العزاء الخاص بها وتعريف ذوى الحالات بالإجراءات المتبعة للحصول على جميع حقوق العاملين المتوفين فى مثل تلك الحالات كما تم فتح قنوات التواصل مع كل حالة لمتابعة وتنسيق المستندات المطلوبة لصرف التعويضات التى أقرها قانون العمل حيث تنوعت حالات الوفاة لتشمل 8 سيدات و 3 من الرجال إضافة إلى سائق الاتوبيس .



وحرص ذوى المتوفين على تقديم جزيل الشكر للوزير والذى كان له أطيب الأثر فى نفوسهم لإستشعارهم اهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بهم ومشاركتهم فى مصابهم الأليم وتعريفهم بحقوقهم. ‏

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