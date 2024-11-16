ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزارة العمل تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث المطرية بورسعيد

ويساعدهم فى إجراءات صرف التعويضات وحقوقهم

وفد مديرية العمل
وفد مديرية العمل بالدقهلية يقدم العزاء لأسر ضحايا المطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت مديرية العمل بالدقهلية بتشكيل وفد  لزيارة أسر ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية بورسعيد لتقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن  محمد جبران  وزير العمل .
وقد ترأس الوفد المستشار أحمد رجائى وكيل وزارة العمل بالدقهلية وضم الوفد كلا من متولى سراج مدير الرعاية والسيد حواس مدير تفتيش العمل و عبد الغني السعودي مدير الإتصال السياسى بالمديرية والسيد حمدى مدير مكتب العمل بالمطرية. 

وقد جرى زيارة كل حالة بسرادق العزاء الخاص بها وتعريف ذوى الحالات بالإجراءات المتبعة للحصول على جميع حقوق العاملين المتوفين فى مثل تلك الحالات كما تم فتح قنوات التواصل مع كل حالة لمتابعة وتنسيق المستندات المطلوبة لصرف التعويضات التى أقرها قانون العمل حيث تنوعت حالات الوفاة لتشمل 8 سيدات  و 3 من الرجال  إضافة إلى سائق الاتوبيس .

وحرص ذوى المتوفين  على تقديم جزيل الشكر  للوزير  والذى كان له أطيب الأثر فى نفوسهم لإستشعارهم اهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بهم ومشاركتهم فى مصابهم الأليم وتعريفهم بحقوقهم. ‏

FB_IMG_1731770826817
FB_IMG_1731770826817
FB_IMG_1731770825363
FB_IMG_1731770825363
FB_IMG_1731770823297
FB_IMG_1731770823297
FB_IMG_1731770821965
FB_IMG_1731770821965
FB_IMG_1731770820532
FB_IMG_1731770820532
FB_IMG_1731770817501
FB_IMG_1731770817501
FB_IMG_1731770816157
FB_IMG_1731770816157
FB_IMG_1731770814825
FB_IMG_1731770814825
FB_IMG_1731770813471
FB_IMG_1731770813471
FB_IMG_1731770812037
FB_IMG_1731770812037
الدقهلية المطرية بورسعيد بالمطرية حقوق العاملين طريق المطرية بورسعيد طريق المطرية محمد جبران وزير العمل