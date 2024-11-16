هواوي تسلط الضوء على التحول الرقمي والابتكار المستدام خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2024

أكدت شركة هواوي التزامها بدعم التحول الرقمي والابتكار المستدام في مصر خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2024)، المنعقد من 17 إلى 20 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية. تشارك هواوي تحت شعار "تسريع الذكاء الصناعي" كشريك تكنولوجي رئيسي، مستعرضة مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

خلال المعرض، تقدم هواوي حلولًا متقدمة تشمل تقنيات الشبكات الضوئية، تخزين البيانات، الحوسبة السحابية، وحلول الطاقة الرقمية.

كما كشفت الشركة عن منصة Huawei eKIT التي تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركاء التوزيع لدفع عجلة التحول الرقمي عبر القطاعات المختلفة.

مشاركة بارزة في معرض AIDC-Expo:

بالتزامن مع Cairo ICT، تشارك هواوي في AIDC-Expo، الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستعرض تقنياتها في الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والحلول السحابية. وتهدف الشركة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للصناعات بما يلبي متطلبات المستقبل. كما ركزت هواوي على تقديم تقنيات مستدامة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الذكية وحلول الطاقة الرقمية Power-M، التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

صرح جيم ليو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر، قائلاً: "التكنولوجيا الرقمية تمثل حجر الزاوية للثورة الصناعية الرابعة، وهي المفتاح لتعزيز الإنتاجية وابتكار حلول جديدة. من خلال التعاون مع عملائنا وشركائنا، نعمل على تطوير تقنيات مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتحفز الابتكار لتعظيم القيمة المضافة للشركات."

تشارك هواوي في جلسات نقاشية رفيعة المستوى ضمن معرض Cairo ICT وAIDC-Expo، أبرزها:

"ما وراء الأفق الرقمي": جلسة تناقش اتجاهات التكنولوجيا التي تعيد تشكيل المستقبل.

"العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وتأثيره على مراكز البيانات": تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز البنى التحتية الرقمية.

"المدن 4.0": تركز على التكامل بين التكنولوجيا والبيانات لتحقيق التنمية المستدامة.

تعتزم هواوي توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركاء وموزعين محليين لتعزيز النظام البيئي الرقمي، مما يدعم نمو الصناعة والابتكار.

كما دعت الزوار إلى زيارة جناحها في القاعة 2 (2C3) لاستكشاف أحدث حلولها المبتكرة في مجالات التعليم، التمويل، والرعاية الصحية.