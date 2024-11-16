محمد صلاح ثالث أفضل هداف أفريقي في الدوريات الخمس الكبرى

احتل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث في قائمة أفضل هداف أفريقي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات التي أصدرها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويمتلك محمد صلاح 200 هدف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، منها 35 هدفًا سجلها خلال فترة لعبه في الدوري الإيطالي و165 هدفًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية السعودي في المركز الأول بالقائمة برصيد 236 هدفًا، متفوقًا على الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو الذي حل ثانيًا برصيد 209 أهداف.

وينافس محمد صلاح على جائزتين من جوائز جلوب سوكر 2024، هما: جائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل مهاجم في العالم.

ويعد صلاح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

وينفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 165 هدفًا.

قائمة الهدافين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى عبر التاريخ

1- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج – 236 هدفًا

2- الكاميروني صامويل إيتو – 209 أهداف

3- المصري محمد صلاح – 200 هدف

4- المغربي حسن أقصبي – 173 هدفًا

5- المالي ساليف كيتا – 158 هدفًا

6- الإيفواري ديدييه دروجبا – 143 هدفًا

7- الجزائري رشيد مخلوفي – 143 هدفًا

8- المالي فريديريك عمر كانوتيه – 141 هدفًا

9- الليبيري جورج وياه – 134 هدفًا

10- الكونغولي فرانسوا مبيلي – 129 هدفًا

11- جوزيف ييجبا مايا – 124 هدفًا

12- التوجولي إيمانويل أديبايور – 122 هدفًا

13- الغاني توني ييبواه – 120 هدفًا.