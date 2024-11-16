يسري نصرالله يفتتح ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي بموقف محرج

افتتح المخرج يسري نصرالله ندوته المقامة الآن بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بموقف محرج تعرض له أثناء دخوله إلى الندوة قائلا:" شقيقتي ناهد وصلتني إلى حديقة الأندلس وقررت دخول الأوبرا سيرا على الأقدام بسبب الزحام حتى لا اتأخر عن موعد الندوة، أوقفني شخص قال لي استاذ أحمد السبكي أزيك، ابتسمت وقولت له لست هو، واكملت طريقي و امام النادي الأهلي وقف شاب يقول لصديقه مشيرا على بص بص عمرو موسى اهو داخل الأوبرا، وعندما دخلت من باب الأوبرا أوقفني شاب وسلم علي بترحاب شديد جداً وقال لي استاذ داود أنا بحب حضرتك جدا".

وأضاف ضاحكا:" هذا باختصار شديد هو أنا، فأنا كل هؤلاء لمن لا يعرفني".

ليرد عليه المخرج تامر عشري مدير الندوة قائلاً:" الحقيقة وفرت على تقديمك يا أستاذ يسري لأني كنت أحمل هم تقديمك بشكل كبير".