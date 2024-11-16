إزالة 4 حالات خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بقيادة محافظ البحيرة

شنت محافظة البحيرة حملة إزالة مكبرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من سيادة القانون.

واستهدفت الحملة إزالة التعديات بعدد من القرى والعزب التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وأسفرت عن إزالة عدد 3 حالات تعدي على مساحة 850 متر عبارة عن مباني مسلحة وأسوار وذلك في ضوء جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تتبنى نهجًا حازمًا وصارمًا في التصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة وإزالتها في المهد، مشيرة الى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بالتنسيق الكامل لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر اننا لن نتهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وستُتخذ ضده إجراءات رادعة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها، ولن يُسمح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال".



من الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 تنفذ على ثلاث مراحل المرحلة الأولى: كانت خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر والمرحلة الثانية: من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري والمرحلة الثالثة: من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.