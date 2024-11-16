«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل احتجاز الرهائن في باريس

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من مارسيليا، إن هناك عملية احتجاز للرهائن من قبل صاحب أحد المطاعم بالقرب من الطريق الدائري الذي يؤدي إلى العاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من عناصر الشرطة الفرنسية تحوطت المكان وطالبت جميع السكان المنطقة بعدم الخروج.

وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن هناك قوات خاصة تحاول الوصول والحديث مع صاحب هذا المطعم، وحسب شهود عيان في المنطقة وأحد الجيران المقيمين أمام هذا المطعم أن صاحب هذا المطعم محتجز 4 من الرهائن وحتى هذه اللحظة وحسب وسائل الإعلام الفرنسية لم يتم الكشف عن سبب هذا الاحتجاز وهل هو لأسباب نفسية أو لأسباب مادية أو لأسباب خاصة بالعمل مثل علاقته بالعمال أو غير هذا.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: « قوات الشرطة وقوات الإنقاذ تحاصر المطعم، وتحاول الدخول إلى المطعم وقامت قوات الشرطة بإغلاق الشوارع وإقامة محيط امني في الحي».