حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسوق السياحي بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمرور على السوق السياحي القديم اليوم السبت، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، ورفع الإشغالات، عقب قيام محافظ أسوان بجولة ميدانية بالسوق السياحى القديم والأسواق الجانبية أمس الجمعة.

وبناءاً على تعليمات محافظ أسوان قاد نائب المحافظ بالسوق السياحي والشوارع الجانية ، برفقه اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والمقدم أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق، فضلاً عن نواب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة تم رفع أكثر من 100 حالة إشغال، مع قطع التيار الكهربائى العشوائى عن بعض الباعة الجائلين بمنطقة شارع السودانية ، وغلق بعض المطاعم والمحلات المخالفة.

تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق السياحى

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق السياحى لتسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى أيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى شهدها السوق ، ولخلق واجهة حضارية وجمالية لهذه المنطقة على الوجه الأكمل .

وقدم محافظ أسوان لجميع المشاركين فى جهود حملات الإزالة ورفع الإشغالات لما تم تنفيذه بهدف التخفيف عن معاناة المواطنين، وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة.

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