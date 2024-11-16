"لو جه الدور عليا ادعولى".. آخر ما كتبه محمود قبل أن يدهسه قطار الحوامدية

"أمانة عليكوا لو جه الدور عليا ادعولى".. تلك الكلمات كانت آخر ما كتبه الشاب محمود ذو الـ١٦ عاماً، عبر حسابه الشخصي، قبل أن يلقي مصيره اسفل عجلات قطار الحوامدية.

وكشفت التحقيقات أن الشاب من قرية الطرفاية، مركز البدرشين، وكان متوجهاً للعب الكره بالحوامدية، واثناء عبوره شريط السكة الحديد دهسه القطار، وأصيب بإصابات بالغة أودت بحياته.

تلقي الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية أم خنان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالب في منتصف عقده الثاني عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المنشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.