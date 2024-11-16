منتخب إسبانيا يجبر ريال مدريد على صفقات معينة

كشف تقرير جديد لشبكة «ريليفو» الإسبانية، اليوم السبت، عن تحول استراتيجي في سوق انتقالات نادي ريال مدريد؛ بسبب منتخب إسبانيا.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد يسعى إلى تعزيز صفوفه بلاعبين إسبان بهدف زيادة تمثيله في منتخب إسبانيا.

وعلى الرغم من امتلاك الملكي لواحد من أقوى التشكيلات في العالم، يرى ريال مدريد أن وجود عدد محدود من اللاعبين الإسبان في التشكيل الأساسي لا يتناسب مع حجم النادي وأهدافه الطموحة.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لاعبين إسبان

ويهدف هذا التحول إلى زيادة فرص نجاح منتخب إسبانيا، مع تعزيز هوية ريال مدريد كرمز للكرة الإسبانية.

وأكدت الشبكة أن إدارة ريال مدريد تعمل بشكل مكثف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدراسة السوق الإسباني وتحديد المواهب الشابة الواعدة التي تتناسب مع فلسفة اللعب في النادي.

ولن يتم استبعاد أي خيار، سواء كان لاعبًا يلعب في الدوري الإسباني أو في الخارج، لضمه في فترات الانتقالات المقبلة.

هذا التوجه الجديد يأتي في وقت يحاول فيه ريال مدريد تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة في صراع على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر.