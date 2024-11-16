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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

انطلاق الحملة القومية
انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية
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انطلقت اليوم السبت الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع  بمحافظة المنيا،  في  إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المزارعين والمربين والحماية من الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال لجان متخصصة ومقار الإدارات البيطرية المنتشرة بالمراكز، مشيراً إلى أن فرق التحصين تعمل بكفاءة لضمان وصول الخدمة إلى كافة المربين في القرى والنجوع، مشدداً على أهمية تعاون الأهالي مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية الثروة الحيوانية.

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الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالمنيا حماية الثروة الحيوانية تحقيق الأمن الغذائي