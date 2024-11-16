اليابان: دخول القوات الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا له تأثير كبير على أمن شرق آسيا

حذر وزيرالخارجية الياباني "تاكيشي إيوا إيا" اليوم السبت من أن دخول القوات الكورية الشمالية بؤرة الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير كبير للغاية على أمن منطقة شرق آسيا.



وقال إيوا إيا في تصريحات خلال زيارته لأوكرانيا نقلتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن هذا الأمر لن يؤدي إلى زيادة خطورة الوضع في أوكرانيا فقط، بل سيكون له أيضا آثار كبيرة على الوضع الأمني ​​في شرق آسيا.. معربا عن قلق بلاده إزاء هذه التطورات وإدانتها الشديدة لها.



وأكد إيواإيا، أن موقف اليابان لم يتغير وهو أنها ستقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الأوكراني "أندريه سيبيجا" على أن تعقد طوكيو وكييف حوارا ثنائيا رفيع المستوى بشأن السياسة الأمنية، بما في ذلك تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأمن.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني زيارة نظيره الياباني بأنها تعد إشارة هامة على التضامن خاصة في مثل هذا الوقت العصيب، مشيدا بالعلاقات الثنائية مع طوكيو.

وكان جهاز الاستخابرات الوطنية في سول قد قال في وقت سابق، إن القوات الكورية الشمالية بدأت الإنخراط في القتال على الخطوط الأمامية في منطقة "كورسك" الروسية، بما يتوافق مع المعلومات الإستخبارية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.