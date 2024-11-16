ضبط وتحرير 1000 حالة إشغال بأكبر حملة لإزالة الإشغالات بسوق السيل بأسوان

شهدت منطقة سوق السيل الجديد بمدينة أسوان، فى إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات تنظيم أكبر حملة لإزالة الإشغالات، لأول مرة منذ فترة طويلة ، وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة جهود الحملة ، والتى تم تنفيذها بالتنسيق بين محافظ أسوان ، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان .

وقد أسفرت فعاليات الحملة عن رفع أكثر من 700 حالة إشغال ، فضلاً عن تحرير محاضر إشغال طريق لـ 300 حالة ، فضلاً عن مصادرة العديد من المضبوطات ، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين ، وقد شارك فى جهود هذه الحملة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والمقدم أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق ، فضلاً عن نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، ونقل المهندس عمرو لاشين توجيهات محافظ أسوان بشأن إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لكل محل ، وعدم التجاوز ووضع متعلقاتهم من السلع على الأرصفة مما يمنع بدوره عدم التكدس والتزاحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق ، وفى حالة ضبط أى مخالفات سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ، كما تم المرور مرة أخرى على المنطقة بعض ساعات من تنظيم الحملة للتأكد من الإلتزام بعدم العشوائية مرة أخرى .

شكر من أهالى المنطقة للمحافظ وأجهزته المعاونة

هذا فيما قدم أهالى منطقة السيل ، والمناطق المجاورة شكرهم لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة من المحليات ومديرية الأمن على ما تم تنفيذه من رفع الإشغالات ، وهو ما ساهم فى فتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على السوق .

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