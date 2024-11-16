برلمانية حماة الوطن عن عودة شركة النصر لصناعة السيارات: تُقلل فاتورة الاستيراد

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات "قرار استراتيجي"، يعكس أولويات القيادة السياسية في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل فاتورة الاستيراد.



وأضاف "شلبي" في بيان أصدره اليوم السبت، أن شركة النصر واحدة من قلاع مصر الصناعية الهامة، والتي تحظي بمكانة خاصة لدي جموع المصريين، مشيدًا بنجاح محاولات الحكومة بكل السبل إعادة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد بما تمتلكه من المقومات التي لا ينبغي التفريط فيها.



وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بتفادي الحكومة تكرار المشاكل التي تهدد استدامة عمل شركة النصر للسيارات، بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص.