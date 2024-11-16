نقيب المعلمين: زيادة كبيرة في الميزة التأمينية بحلول 2025

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تعتزم زيادة الميزة التأمينية بشكل كبير مع بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن الميزة قد ارتفعت خلال السنوات السابقة من 13 إلى 42 ألف جنيه حتى يناير 2024.

جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات الدورة التدريبية “الأزمات والتفاوض” لمعلمي قنا.

وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة تستعد لزيادة كبيرة في الميزة التأمينية مطلع يناير 2025، بعد أن شهدت تحسنًا ملموسًا خلال العقد الماضي، لافتا إلى جهود النقابة في تقديم خدمات متنوعة، منها القروض الحسنة والإعانات الصحية ودعم ورثة المعلمين.

وأشار إلى أن الميزة التأمينية ستشهد قفزة نوعية مع بداية عام 2025، مواصلة لزيادات مستمرة أوصلتها إلى 42 ألف جنيه في يناير 2024.