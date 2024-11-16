بأسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاملين وتاجر خردة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) جرى ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.