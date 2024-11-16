زي النهارده.. بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في باريس 1993

تمر علينا اليوم 16 نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة.. نقدم لكم أبرزها.

1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار.

1869 الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.

1907 ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.

وفى عام 1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

1918 إعلان الجمهورية الطرابلسية في ليبيا.

1932 تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.

1945 الولايات المتحدة تستقدم 88 عالمًا من ألمانيا للمساعدة في إنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان أغلب هؤلاء العلماء يعملون تحت إمرة النظام النازي، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.

1955 ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر. 1970 وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلاب عسكري عرف باسم الحركة التصحيحية.

1973 ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكايلاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد الفضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يومًا.

1990 السلطات العراقية في الكويت تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية الأحوال المدنية العراقية وتقوم بتمديد مهلة إلغاء البطاقات الكويتية إلى 1 ديسمبر.

1993 بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين في باريس، ورأس الوفد الفلسطيني مدير عام الشؤون الاقتصادية أحمد قريع والوفد الإسرائيلي داني روتشيلد.

1994 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشر المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظرا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.

2000 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.

2004 -وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها عشرة أضعاف سرعة الصوت دعيت «X-43A».

2008 مجلس الوزراء العراقي يقر توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

2010 الإعلان عن خطوبة الأمير ويليام نجل الأمير تشارلز أمير ويلز والثاني بالترتيب على العرش البريطاني من صديقته كيت ميدلتون.

2011 رئيسة الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته .