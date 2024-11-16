زي النهارده.. بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في باريس 1993

تمر علينا اليوم 16 نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة.. نقدم لكم أبرزها.
- 1626 الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار.
- 1869 الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.
- 1907 ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.
- وفى عام 1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.
- 1918 إعلان الجمهورية الطرابلسية في ليبيا.
- 1932 تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.
- 1945 الولايات المتحدة تستقدم 88 عالمًا من ألمانيا للمساعدة في إنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان أغلب هؤلاء العلماء يعملون تحت إمرة النظام النازي، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.
- 1955 ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.
- 1970 وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلاب عسكري عرف باسم الحركة التصحيحية.
- 1973 ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكايلاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد الفضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يومًا.
- 1990 السلطات العراقية في الكويت تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية الأحوال المدنية العراقية وتقوم بتمديد مهلة إلغاء البطاقات الكويتية إلى 1 ديسمبر.
- 1993 بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين في باريس، ورأس الوفد الفلسطيني مدير عام الشؤون الاقتصادية أحمد قريع والوفد الإسرائيلي داني روتشيلد.
- 1994 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشر المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
- 1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظرا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.
- 2000 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.
- 2004 -وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها عشرة أضعاف سرعة الصوت دعيت «X-43A».
- 2008 مجلس الوزراء العراقي يقر توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
- 2010 الإعلان عن خطوبة الأمير ويليام نجل الأمير تشارلز أمير ويلز والثاني بالترتيب على العرش البريطاني من صديقته كيت ميدلتون.
- 2011 رئيسة الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته .