تدشين كنيسة "مارجرجس" بكفر إبراهيم يوسف في "ميت غمر"

دشن الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم كاتدرائية الشهيد مار جرجس بكفر إبراهيم يوسف، مركز ميت غمر، وذلك في عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد بفلسطين، وكذلك ذكرى القديس مارجرجس السكندري.

تم تدشين المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس والمذبح البحري على اسمي الشهيدين مار مينا العجائبي وفيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) والقبلي على اسمي القديسين الأنبا أنطونيوس أب الرهبان والأنبا بولا أول السواح.

كما تم تدشين مذبح بالكنيسة الكائنة بالطابق السفلي على اسمي الشهيدتين رفقة ودميانة. ودشن كذلك معمودية الكنيسة.

يأتي تدشين الكنيسة اليوم بعد انتهاء مراحل بنائها وتشطيبها من الخارج والداخل وتزويدها بكافة مستلزماتها، حيث بدأ بناؤها عام ٢٠٠١، وهي تخدم ٣٥٠ أسرة بالقرية ذاتها.