نقل النواب: عودة النصر للسيارات دفعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عودة شركة "النصر للسيارات" إلى الساحة الصناعية المصرية، وذلك من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يعد إنجاز يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.

وأوضح رئيس نقل النواب في بيانه، أن هذا الإنتاج يعكس التزام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعات الوطنية الكبرى، والتي تُعَد جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030.

وأضاف أن إعادة إحياء "النصر للسيارات" تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن نسبة المكون المحلي العالية في الأتوبيس الجديد تعد إنجازًا في حد ذاته، إذ تعزز من قدرات التصنيع المحلي وتدعم الشركات المصرية المشاركة في سلسلة التوريد.

وثمن دور العاملين والمهندسين في "النصر للسيارات"، الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في إنتاج هذا الأتوبيس، مما يعكس مستوى الكفاءة العالية للصناعة المصرية.

وأكد، أن هذا الإنجاز ليس مجرد عودة لشركة عريقة فحسب، بل هو خطوة نحو المستقبل تدعم رؤية الدولة في تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير منتجاتها المحلية، خاصة في مجال النقل والمواصلات.

واختتم بيانه بالدعوة النائب علاء عابد إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.