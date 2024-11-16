هاني أبو ريدة يفوز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

فاز المهندس هاني أبو ريدة برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية هو وقائمته قبل الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأغلق قبل قليل باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم تتقدم إلا قائمة المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وبعد غلق باب الترشح، سيصبح المهندس هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية لمدة أربع سنوات قادمة.

قائمة هاني أبو ريدة

وتضم قائمة المهندس هاني أبوريدة، خالد الدرندلي على منصب النائب، وفى العضوية كل من أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، إيناس مظهر، طارق أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبوحسين.

وتضم القائمة ثلاثة على سبيل الاحتياط هم هيام بركة، أشرف موسى، جيمس حنا.

ووفقا للائحة لا يجوز لأي شخص الترشح بشكل فردي، ولا بد من الترشح بقائمة تضم 12 فردا مقسمة على رئيس ونائب و7 أعضاء بالإضافة إلى 3 أعضاء احتياطيين يتم اللجوء إلى أحدهم فارغ أي منصب في أي وقت يتم تصعيد أول اسم منهم على منصب العضوية وفى حال رحيل رئيس اتحاد الكرة يتم تصعيد النائب على منصب الرئيس ويتم تصعيد أحد أعضاء المجلس لمنصب النائب ويتم تصعيد أحد الأعضاء الاحتياطيين على منصب العضوية.