"الشعب كله هيشتري عربيات".. عودة النصر للسيارات للعمل بعد توقف 15 عامًا| فيديو

بعد توقف دام 15 عامًا، استأنفت "النصر للسيارات" إنتاجها بحلول تكنولوجية متطورة، حيث أُطلق إنتاج "نصر سكاي" الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بسعة 49 راكبًا، وبطول 12 مترًا، مع طاقة إنتاجية حالية تصل إلى 300 أتوبيس سنويًا، تخطط الشركة لتوسيع الإنتاج ليصل إلى 1500 أتوبيس بحلول 2027.

تستهدف "النصر" تحقيق مكون محلي يصل إلى 70%. كما وقعّت الشركة عقدًا لإنتاج أول ميني باص كهربائي بسعة 24 راكبًا، وتعمل على تصنيع بطاريات كهربائية محليًا. بالإضافة إلى خطط لإنتاج سيارات ركوب جديدة بحلول 2025 بطاقة 20 ألف سيارة سنويًا.

المصنع الجديد يمتد على 900 ألف متر مربع، ويشمل أيضًا تصنيع التوك توك الكهربائي. تأسست الشركة عام 1959 وتوقفت في 2009، وعادت بتمويل حكومي وشراكة مع شركة صينية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، داعمةً رؤية مصر 2030 بتقليل الانبعاثات الكربونية.