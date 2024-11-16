دينا الرفاعي: "حققنا طفرة في الكرة النسائية مميزة رغم حداثة التجربة"

قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية السابق، لكل شيء بداية، ولكل بداية نهاية، وآن الأوان لاستراحة بعد مجهود شاق استمر ٣ سنوات كاملة من العمل على تأسيس منظومة كرة قدم نسائية مصرية تليق باسم مصر وبالاتحاد المصري لكرة القدم تركة ثقيلة تسلمتها بمسابقات لم تكن ترتقي لمستوى اسم الكرة المصرية ومنتخبات مجمدة وتصنيف متراجع وفقر في الكوادر التدريبية النسائية لكن بالعمل والإنجاز في اتجاهات مختلفة وبالتعاون مع من يقدرون كرة القدم النسائية نجحنا في إعادة المنتخب لأول ١٠٠ منتخب عالمي في تصنيف الفيفا ونافسنا على بطاقة الصعود لكأس الأمم وكأس العالم للشابات وأسسنا دوري منتظم من ٣ درجات ومسابقات ناشئات وأقنعنا الأندية الشعبية بالانضمام لعائلة الكرة النسائية المصرية واستحدثنا بطولات جديدة وعقدنا شراكات دولية وفعلناها وطورنا المدربات.

واستكملت الرفاعي من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "حققنا طفرة لم تكن خالية من أخطاء طبيعية في ظل حداثة التجربة بفضل جهودكم وتعاونكم تصاعفت أعداد كل عناصر اللعبة من لاعبات ومدربات وأندية ولأول مرة في التاريخ أذاعت القنوات عدد كبير من مباريات الكرة النسائية وأفردت لها مساحات وستوديوهات نسائية أتوجه بالشكر للجمعية العمومية لاتحاد الكرة وكل أبناء منظومة كرة القدم المصرية على ثقتهم في شخصي وأتمنى أن أكون قد وفقت في أداء مهمتي رغم الضغوط والأزمات التي قد يخفى كثير منها على الرأي العام".

واضافت ،"أشكر زملائي في مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد والمدربين والإداريين وأولياء أمور اللاعبات ورسالتي لبناتي في منتخبات مصر والأندية أن يعتزوا بانتمائهم لمصر ولمنظومة كرة القدم النسائية وأن يستمروا في بذل الجهد من أجل تشريف بلدهم وأنا على عهدي معكم بالدعم والتشجيع والمؤازرة ولا يفوتني أن أشكر عائلتي وأسرتي على تحمل ضغوط ٣ سنوات كانوا فيها خير السند لي في مهمتي تمنياتي بالتوفيق للمجلس الجديد برئاسة المهندس هاني أبوريدة لما فيه صالح كرة القدم المصرية".

وتتضمن قائمة هاني أبو ريدة "هاني حسن علي أبو ريدة -خالد محمد علي الدرندلي - أحمد محمد حلمي أحمد الشريف - محمد محمود يونس الشربيني - وليد عمر عبد الجواد درويش - مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة - طارق محمد محمد محمد أبو العينين - محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين - إيناس محمد علي مظهر "و المرشحون الاحتياطيون "أشرف محمد موسى حسن - جمس حنا جرس جاد الرب - هيام محمد محمد بركة".