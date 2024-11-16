رئيس حزب الجيل: عودة شركة النصر للسيارات إحياء للصناعة المصرية

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بعودة قلعة النصر للسيارات من جديد بعد توقف دام 15 عامًا ورحلة طويلة من الخسارة وتصفيتها بعد وصول مديونياتها إلى مليار جنيه عام 2009، حتى كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجى بالاهتمام بالصناعة وتحديثها وتطويرها وتوطينها وتعميقها، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للصناعة فتوقف قطار التصفية لنصل إلى هذا اليوم الذى وصفه رئيس الوزراء فى كلمته بأنه يوم عيد لنا جميعا.

وأكد الشهابي في بيان له اليوم السبت، أن عودة شركة النصر للسيارات بمثابة عودة الروح، التى ستعيد الحياة إلى قلاع القطاع العام وقطاع الأعمال العام المظلوم والمفتري عليه والذى كان العمود القوى الذى اعتمدت عليه مصر وهى تنهض من جديد بعد معركة 5 يونيو 1967، وتقرر إعادة بناء القوات المسلحة لتخوض بها حرب الاستنزاف ثم معركة العبور والانتصار العظيم فى 6 أكتوبر 1973.

وأشاد رئيس حزب الجيل، بالفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وبإخلاصه الوطنى، لافتا أنه قادر على إنجاز كل توجيهات الرئيس السيسى حول الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وترشيد الفاتورة الاستيرادية الدولارية إلى أقصى حد والتى أكد عليها الرئيس منذ سنوات.

وأشار الشهابى إلى أهمية اختيار الشخص الكفء والمخلص الذى يستطيع أن ينهض بالمسؤولية الموكولة إليه، مؤكدا أن الفريق كامل وزير هو الشخصية المناسبة لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى وإحياء الصناعة المصرية.