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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا أبوللو يرسم راهبًا جديدًا بدير موسى النبي برأس سدر

ارشيف
ارشيف
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شهد دير موسى النبي برأس سدر صباح اليوم ،  احتفالًا روحيًا برسامـة أحد طالبي الرهبنة بالدير في رتبة الرهبنة، بعد اجتيازه فترة الاختبار المقررة.

ترأس  الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس الدير، صلوات الرهبنة، ومنح الراهب الجديد اسم الأب جرجس السينائي، ليصبح بذلك عضوًا جديدًا في مجمع رهبان الدير.

عقب انتهاء صلوات الرهبنة، أقام الأنبا أبوللو القداس الإلهي، بمشاركة مجمع الرهبان، وسط أجواء روحية مفعمة بالفرح والتقوى.

وتُعد هذه الرتبة خطوة جديدة لتعزيز العمل الرهباني داخل الدير، الذي يشهد اهتمامًا خاصًا من نيافة الأنبا أبوللو، في إطار تنمية الحياة الروحية وخدمة الكنيسة في منطقة سيناء الجنوبية.

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