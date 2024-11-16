الأنبا تكلا يرسم قمصًا وشمامسة جدد بكاتدرائية مار جرجس بدشنا

شهدت كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، اليوم احتفالًا روحيًا مميزًا، حيث ترأس الأنبا تكلا، مطران إيبارشية دشنا، القداس الإلهي، بحضور لفيف من كهنة وشعب الإيبارشية.





خلال القداس، قام ، عقب صلاة الصلح، برسم القس جورجيوس ناجي، كاهن الكنيسة، في رتبة القمصية تقديرًا لجهوده وخدمته المخلصة.

كما قام الأنبا تكلا برسم مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبة الشماسية، ليواصلوا خدمة الكنيسة بروح المحبة والعطاء.

شهدت المراسم أجواءً من الفرحة الروحية، حيث عبّر الحضور عن سعادتهم بهذه السيامات الجديدة، التي تُعد إضافة قوية لخدمة الكنيسة وشعبها.

تأتي هذه الرسامات ضمن اهتمام الأنبا تكلا بتعزيز الخدمة الرعوية وتنمية العمل الروحي داخل الإيبارشية.