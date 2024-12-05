10 سنوات من الكفاح.. جريدة «البوابة» سلاح حرب في مواجهة التطرف

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 03:40 م

احتفلت جريدة “البوابة” بمرور عقد من الزمان على صدور أول عدد ورقى لها.. عشر سنوات مرت كلمح البصر، وهي سنوات حافلة بالأحداث والتطورات، شهدت فيها الجريدة تطورا ملحوظا، وتحولت من مجرد صحيفة ورقية إلى منصة إعلامية شاملة تغطي مختلف الأحداث المحلية والعالمية.

انطلقت جريدة “البوابة” منذ عشر سنوات برؤية واضحة وأهداف سامية، تتمثل في خدمة الوطن والأمة، والدفاع عن قيم الإسلام السمحة.

منذ اللحظة الأولى، التزمت الجريدة بمواجهة التطرف والإرهاب، وكشف مخططاتهما، والتصدي لأفكارهم المتطرفة، وقد لعبت دورا محوريا في مواجهة التحديات التي واجهت مصر والعالم العربي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة.

وخلال العشر سنوات الماضية، حققت جريدة “البوابة” العديد من الإنجازات التي جعلتها منارة للإعلام الرصين والمستقل. فقد كشفت عن العديد من المخططات الإرهابية، وساهمت في إحباطها، ونظمت العديد من المؤتمرات والندوات لمناقشة قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم رؤية إسلامية معتدلة، كما قدمت الجريدة تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية، وخاصة الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقضية العربية.

لعبت جريدة “البوابة” دوراً ريادياً في مجال الإعلام، حيث كانت من أوائل الصحف التي اهتمت بقضايا الإسلام السياسي ومحاربة الإرهاب. وقد أثبتت الجريدة أنها صاحبة رؤية ثاقبة وقادرة على تحليل الأحداث الجارية وتقديم قراءات عميقة لها، وتميزت الجريدة بلغة سلسة وأسلوب شيق، مما جعلها مقروءة من قبل شرائح واسعة من القراء.

وفي عالمٍ يشهد تحولاتٍ متسارعة، أصبحت الحرب على الأفكار والمعتقدات المتطرفة أولوية قصوى. وفي هذا السياق، برزت جريدة “البوابة”، كسلاحٍ فاعل في مواجهة الإرهاب والتطرف، حيث نجحت في تشكيل الرأي العام وتوجيهه نحو الحقيقة.

خاضت “البوابة”، رحلة استثنائية امتدت لعشرة أعوام، مسيرة حافلة بالإنجازات والتحديات، لتثبت أنها صوت الحقيقة والشجاعة في عالم مضطرب.

وواجهت “البوابة” تحديات جسام في رحلتها لمواجهة التطرف والإرهاب، بدءًا من الحملة الشرسة التي شنتها الجماعات المتطرفة ضدها وصولاً إلى محاولات تشويه سمعتها. ورغم كل ذلك، صمدت “البوابة” بفضل فريق عملٍ متفان، تحت قيادة، قائد وطني شجاع، الكاتب الصحفي، عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير البوابة، الذي قدم تضحيات جسام، فكانوا في الصفوف الأولى في مواجهة الإرهاب، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن.

نجحت “البوابة” في تحقيق إنجازٍ كبير يتمثل في تشكيل الرأي العام المصري والعربي، حيث اكتسبت مصداقية كبيرة بفضل دقتها في نقل الأحداث وتغطيتها الشاملة للقضايا الملحة. وقد ساهمت في كشف مخططات الإرهاب وتعرية الوجوه القبيحة للإرهابيين، مما زاد من وعي المواطنين بالمخاطر التي تهدد أمنهم واستقرارهم.

ويعد برنامج "الصندوق الأسود" أحد أبرز البرامج التي قدمها التليفزيون، للكاتب الصحفي الشجاع، عبد الرحيم علي، الذي حمل روحه علي كفيه مقدما ذلك طواعيا فداء لوطنه، حيث كشف عن مخططات الإرهاب من خلال التسريبات التسجيلات للفاسدين من جماعة الإخوان الإرهابية. وقد أحدث هذا البرنامج نقاشًا واسعًا على المستويين المحلي والإقليمي، وكشف عن حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

إن دور جريدة “البوابة” وموقع “البوابة نيوز”، في مواجهة التطرف والإرهاب لا يقتصر على كشف الحقائق وتوعية الرأي العام، بل يتعداه إلى حماية الأمن القومي وتقويض أركان الإرهاب. وقد أثبتت البوابة أنها سلاحٌ فاعل في هذه المعركة، وأنها قادرة على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة.