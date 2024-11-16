الكرملين: الاتصال الهاتفي بين بوتين وشولتز أمس ناقش الأوضاع بأوكرانيا والشرق الأوسط

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز أمس الجمعة، استمر ساعة وناقش الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، أن تصريح بيسكوف جاء خلال لقاء مع بافيل زاروبين الصحفي بشركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (في جي تي آر كي).

وأشارت الوكالة إلى أن المستشار الألماني أجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي أمس، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ ديسمبر 2022.. ووفقا للكرملين، اتفق شولتز وبوتين على بقاء مساعديهما على تواصل.