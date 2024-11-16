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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتعيين متحدث الرئاسة سفيرًا لمصر بالمجر

السفير أحمد فهمي
السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض الدكتور أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيراً لمصر لدى جمهورية المجر، بعد انتهاء مدة خدمته متحدثاً لرئاسة الجمهورية.

وكان أحمد فهمي، عمل سابقاً مستشاراً في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك في بعثات مصر الدبلوماسية بلندن وأبيدجان، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من بريطانيا.

وشهدت فترة عمل السفير أحمد فهمي كمتحدث رسمي للرئاسة، تميزًا وتفردًا في التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام لإمدادهم بمختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بملف الرئاسة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور أحمد فهمي