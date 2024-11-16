وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ| صور

توجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واستهل جولته بتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ، وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل.

رافقه خلال الجولة كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

وجاءت هذه الجولة استمرارًا لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وتفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر نيابات كفر الشيخ الكلية ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.

وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.

والتقى وزير العدل بالمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.

كما زار المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، مؤكدًا على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم للقضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل، كما استمع إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين والتي تم فحصها خلال الزيارة.