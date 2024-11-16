قلق يوناني تجاه زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن اليونان تعتبر دولة عبور للمهاجرين واللاجئين، مشيرًا إلى أن هناك قلق يوناني يتعلق بزيادة عمليات الهجرة غير الشرعية لا سيما إلى جزيرة كريت في الفترة الماضية.

وأضاف بركات خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أنه تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بالقرب من جزيرة كريت، فضلًا عن أنهم انطلقوا من مدينة طبرق الليبية، ووصل المهاجرون الجدد من شمال إفريقيا.

ولفت إلى أن المهربين يتقاضون بين 3000 إلى 6000 يورو من كل مهاجر لعبور البحر نحو جزيرة كريت، موضحًا أن السلطات اليونانية أبدت قلقها الشديد تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح، أنه تم الإعلان عن نقل 25 مهاجر إلى الموانئ الجيدة في جزيرة كريت وتم رصدهم عن طريق سفينة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية «فورن تكس»، وتم نقلهم وإجراء الفحوصات الطبية عليهم، ومن ثم يستطيعوا القيام بالتقديم على اللجوء وإن كانت السلطات اليونانية ستقبل طلبات لجوئهم أم لا.