هندسة المنيا تناقش إنتاج أول 100 سيارة كهربية تجريبية

اكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن قسم هندسة السيارات والجرارات بكلية الهندسة قدم للقطاع الهندسي مقترح برنامج هندسة المركبات الكهربائية والذكية تماشيا مع توجه الدولة لانتاج السيارات الكهربائية منخفضة السرعة ونيتها في انتاج اول 100 سيارة تجريبية.

كما اكد رئيس الجامعة على قيام الجامعة بتعديل وتحديث اللوائح المالية الخاصه بالوحدات ذات الطابع الخاص لزيادة موارد الجامعة والكليات تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل جامعة المنيا إلى جامعه منتجه.

وأشاد رئيس الجامعة بكلية الهندسه باعتبارها بيت الخبرة ومركزا للاستشارات والدراسات الفنيه ومرجعا علميا وعمليا لكافة المشروعات القوميه التي تنفذ بالجامعه وكافة أنحاء المحافظة من خلال اساتذتها المتخصصين في كافة المجالات الهندسيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته كلية الهندسه بالجامعه بحضور الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعه السابق والدكتور ماهر جابر رئيس الجامعة الأسبق والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ولفيف من العمداء والوكلاء السابقين ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعامليبن لالقاء الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي بصفة عامة والهندسي بصفه خاصه للبحث عن حلول لمواجهة هذه التحديدات في إطار رؤية مصر 2030.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة قيام كلية الهندسه بطرق الابواب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحه في المشروعات العملاقة التي تقدمها الدولة بمحافظة المنيا كمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والمشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية وغيرها من المشروعات القومية إضافة إلى انشاء برامج بيئية جديدة إلى جانب برنامجي الميكاترونيات والبتروكيماويات.

واستعرض رئيس جامعة المنيا خلال اللقاء ما دار في ورشة العمل الذي تم عقدها مؤخرا تحت عنوان " الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي" لتيسير اجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية للاستثمار في التعليم العالي.