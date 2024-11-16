بسبب رفضها العودة.. عامل يضرم النيران بمنزل أسرة زوجته في الصف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب داخل منزل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالكة المنزل اتهمت زوج ابنتها بسبب خلافات مع زوجته ورفضها العودة إليه فقام بإلقاء زجاجة مولوتوف علي المنزل مسبباً الحريق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بسبب رفض زوجته العودة إليه إثر خلافات بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.