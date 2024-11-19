محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة".. 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة في مرحلتها الأولى بـ2000 مشروع.. بدء تشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو بتكلفة 28.3 مليون جنيه

تشهد محافظة أسوان طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتتنوع المشروعات الجاري تنفيذها بين تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان القرى الأكثر احتياجا.

وتعمل المبادرة على تغيير المشهد التنموي بالمحافظة من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية هذه المبادرة القومية ودورها فى إحداث طفرة ونقلة نوعية تساهم فى رفع مستوى الخدمات وتحقيق المردود الإيجابي منها بما يعود بالنفع على الأهالى والمواطنين ليجنوا ثمار هذه الإنجازات على أرض الواقع من خلال تلبية وسد المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وتحقيق التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد الحلول الجذرية وتذليل العقبات والمشكلات المتداخلة لاستكمال الأعمال فى المشروعات المتعثرة وضمان الانتهاء من جميع المشروعات وسرعة تشغيلها سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية ، مؤكداً على أنه لا مجال للتهاون ولن يسمح بتصدير أى مبررات أو حجج غير مقنعة فى حالة التقصير وإنخفاض معدلات ونسب الإنجاز فى مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وكلف برصد نسب ومعدلات التنفيذ وبحث المعوقات أولاً بأول مع ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ كافة النتائج والقرارات والحلول التى يتم الاتفاق عليها لحل مختلف التداخلات بين الجهات المعنية لضمان رفع معدلات الانجاز بجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام ليتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .

وواصلت وحدة حياة كريمة المرور الميدانى المفاجئ لتفقد عدد 38 مشروع متنوع بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبه والتى يبلغ عدد سكانها 13 ألف و 572 ويتبعها 7 قرى فرعية ونجع ، وقد شمل المرور الميدانى تفقد عدد 22 مشروع تم الإنتهاء منه بنسبة 100% ، فيما جارى العمل بعدد 16 مشروع أخر يضم 5 مشروعات لتوصيل خطوط فايبر ، وإنشاء 3 مراكز للشباب ، وأيضاً 3 مشروعات لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين لتطوير ورفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء ، وأيضاً مشروعين لإنشاء محطات للصرف الصحى، علاوة على مشروع رصف طريق أبو سمبل / أندان / بلانة بطول 6 كم.

وخلال الجولة الميدانية قام أعضاء وحدة حياة كريمة بالتنبيه بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة زيادة فرق العمل وسرعة إستبدال المقاوليين المقصريين لضمان رفع نسب الإنجاز ، مع الإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وفي السياق نفسه، أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال فى بشرى سارة لأهالى مركز كوم أمبو للقضاء على التكدس بشوارع المدينة المختلفة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، عن بدء تشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة ، والذى جاء تنفيذه ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

مؤكداً على أنه وفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

ومن جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود بمختلف قطاعات العمل العام للإنتهاء من المشروعات المتنوعة التى تشهدها المحافظة سواء المدرجة بالمبادرة الرئاسية أو الخطة الإستثمارية لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

وأوضح أن موقف رؤوف بكوم أمبو مقام على مساحة 16 ألف و 800 م2 ، وتكلف إنشاؤه 28.3 مليون جنيه ليستوعب 232 سيارة، و20 محل خدمى متعدد الأنشطة، ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد، و4 دورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم، ومزود بأحدث أنظمة للإطفاء بإجمالى 11 صندوق إطفاء كامل بالمشتملات المتنوعة.

1000134273

1000134269

1000134267

1000134265

1000134260

1000134258

1000134256

1000134254

1000134246