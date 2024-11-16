رئيس جامعة المنيا: وضع خطط وبرامج لتطوير الوحدات الإنتاجية

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا على أهمية تحول الجامعة نحو جامعة منتجة، كما ناقش العديد من الخطط والبرامج لبحث آليات التحول نحو جامعة منتجة.

وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته لتطوير الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة وتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق عائد وربح، وذلك من خلال إنشاء مراكز ومنافذ للتسوق وبيع منتجات كلية الزراعة ذات الجودة العالية من البان ودواجن ولحوم وخضروات.

كما أكد على قيام الجامعه بالاستفادة من المزارع السمكية والدواجن، معلنا عن خطة شاملة لتطوير القطاع كما اجاب عن طلب تفعيل جمعية الاسكان بالجامعة وتنشيطها خلال الفترة المقبلة، منوهًا أنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد.

ولفت إلى قيام الجامعة بتعديل وتحديث اللوائح المالية الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص لزيادة موارد الجامعة والكليات تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل جامعة المنيا إلى جامعه منتجة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته كلية الهندسة بالجامعة بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة السابق، والدكتور ماهر جابر، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وعدد من العمداء والوكلاء السابقين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعامليبن لإلقاء الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي بصفة عامة والهندسي بصفة خاصة للبحث عن حلول لمواجهة هذه التحديدات في إطار رؤية مصر 2030.