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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدعم السريع يواصل ارتكاب أعمال نهب وسرقة ويستهدف المدنيين بالسودان

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
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قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بورتسودان، إن الدعم السريع يواصل ارتكاب أعمال نهب وسرقة ويستهدف المدنيين بالسودان، مشيرًا إلى أن الحرب تحولت إلى مسار مختلف عما كانت عليه في أيامها الأولى.

وأضاف «إبراهيم» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن الدعم السريع بات تستهدف المواطن بصورة مباشرة، إذ أنها تقوم بنهب ممتلكاته وسرقة العربات، موضحًا أن الأوضاع تتفاقم وتزداد صعوبة.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن التقارير صرحت أن هناك أكثر من 23 قتيل بقرية اللعوتة، بسب اقتحام الدعم السريع لهذه القرية التي تقع في شمال الجزيرة، إلى جانب نزوح معظم أهاليها إلى المناطق المجاورة لاسيما في مدينة المودة، فضلا عن أن الأوضاع هناك صعبة للغاية، في ظل اعتقال العشرات من القرى.

 

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