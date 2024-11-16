ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36223 طن شملت 1975 طن مولاس، و11847 طن يوريا، و14681 طن كلينكر، و4780 طن علف بنجر، و2940 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70488 طن شملت 9286 طن حديد، و11312 طن قمح، و42220 طن ذرة، و300 طن خردة، و2936 طن مواسير، و2600 طن ابلاكاش، و1087 طن خشب زان، و2398 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 747 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2000 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3165 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 135914 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165720 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3280 حركة.

وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.