قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن حي سلون يقع في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن سلون مهددة بالكامل لعمليات التهجير القسري، ولعمليات البنية التحتية بفعل الإنجرافات.

وأضافت «السلامين» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من المنازل تعتبر عُرضة للهدم بفعل الطبيعة، ومنها المعرض الهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث في حي البستان، إذ أن هناك أكثر من 1500 منزل مهدد بالهدم من قبل قوات الاحتلال.



ولفتت إلى الغرامات الباهظة التي تدفعها المواطنيين للاحتلال وعدم منحهم التراخيص الازمة لترميم أو بناء فوق المنازل التي يملكوها، فضلا عن الاحتلال يهدم كل منزل يتم ترميمه، مشيرة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يتكبدوا الغرامات الباهظة داخل القدس، إذ أن عمليات الهدم سواء من البلدية.